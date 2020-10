Non solo Gonzalo. Un altro Higuain è arrivato all’Inter Miami: è Federico, fratello del Pipita. Arriva dal Dc United ed è un centrocampista.

Official: Federico Higuaín ✍️

Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 10, 2020