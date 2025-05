Inter: Maxi-schermo a San Siro per la finale di Champions League. La nota

26/05/2025 | 18:20:05

In vista della finale di Champions League 2024/25, in programma per il prossimo sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove l’Inter di Simone Inzaghi affronterà il PSG di Luis Enrique, il club meneghino che, per cause di forza maggiore, non ha potuto accontentare tutti i milioni di tifosi alla ricerca dei ticket per assistere alla notte delle notti, si è adoperato per tentare di ‘radunare’ nella casa della Beneamata quanti più interisti possibili.

I tifosi del Biscione “avranno l’opportunità di tifare a San Siro, dove verrà installato il maxi-schermo. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19:00, quando apriranno i cancelli del Meazza. Show, intrattenimento e… attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21:00” come si legge nel comunicato diramato da Inter.it.

“I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio a partire da 10 euro su vivaticket.com

La prima fase di vendita dei tagliandi per il maxi-schermo a San Siro prenderà il via alle ore 12:00 di martedì 27 e proseguirà fino alla mezzanotte: sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Il codice coupon sarà comunicato agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail.

Dalle ore 12:00 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.

Importante: al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara”.