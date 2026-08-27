Inter, Marotta: “Champions? Abbiamo il diritto di sognare. Mercato frutto di operazioni condivise”

27/08/2026 | 19:39:15

Beppe Marotta, a margine dei sorteggi di Champions, ha commentato così: “Gli acquisti dei giocatori inglesi sono frutto di operazioni condivise con tutto il management dell’Inter. Bisogna essere ambiziosi. Siamo l’Inter, secondo me abbiamo un obbligo: rispettare la storia di un club vincente e un diritto, quello di sognare. Faremo un bel girone di Champions, ma sarà imprevedibile con questo format”.

Foto: X Inter