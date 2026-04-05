Inter, manita in faccia alla Roma (5-2) con doppio Lautaro. Più 9 sul Milan e più 10 sul Napoli

05/04/2026 | 22:39:49

L’Inter torna a ruggire e lo fa con una manita alla Roma di Gasperini, a San Siro finisce 5-2. Dopo 60 secondi Lautaro Martinez apre le marcature a San Siro su invito di Thuram. Dieci minuti di dominio nerazzurro, poi entra in partita la Roma di Gasperini. Rensch si infila nello spazio ed è liberissimo di mettere morbido in mezzo: Thuram si perde completamente Mancini che arriva in corsa e di testa manda alle spalle di Sommer. Calhanoglu al 47′ trova il gol del 2-1 con una perla da fuori. Nella ripresa in dieci minuti i nerazzurri chiudono la pratica. Thuram recupera palla verso il centro del campo dopo un contrasto con Rensch, attende il momento giusto e allarga per Lautaro che fa 3-1 al 52′. Passano tre minuti e Thuram di testa su corner cala il poker. Arriva anche la quinta rete al 63′ con Barella che sfrutta un rimpallo favorevole e davanti a Svilar non sbaglia. Pellegrini segna il gol della bandiera con un mancino da fuori area al 70′. I nerazzurri si portano per il momento a +9 sul Milan e più dieci sul Napoli, in attesa dello scontro diretto di domani tra campani e rossoneri.

foto x inter