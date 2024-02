Inter, lutto al braccio stasera contro l’Atletico Madrid per ricordare Brehme

Per omaggiare Andreas Brehme, ex campione nerazzurro scomparso la scorsa notte all’età di 63 anni a causa di un improvviso infarto, l’Inter ha deciso che questa sera la squadra scenderà con il lutto al braccio a San Siro nel match contro l’Atletico Madrid, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. A confermarlo la stessa Inter con un comunicato social: “La squadra nerazzurra indosserà il lutto al braccio nel match con l’Atletico Madrid per ricordare il grande campione tedesco.”

Foto: Twitter F.C. Inter