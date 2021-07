Inter, Lukaku suona la carica ed è pronto a tornare. Domenica è atteso negli USA a Orlando

Domenica 25 luglio Romelu Lukaku si riprenderà l’Inter e conoscerà il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, con cui ha avuto modo di parlare al telefono durante le vacanze e gli Europei, ma che finalmente potrà iniziare a conoscere di persona. Big Rom è carico e ha una missione, mantenere l’Inter sul tetto d’Italia e respingere il ritorno della Juve di Allegri e Ronaldo.

Il belga lo farà con lo stesso orgoglio e determinazione con cui ieri ha risposto agli sfottò sui social di un tifoso, che gli chiedeva se tutti questi allenamenti serviranno ad uscire “dalla tasca di Chiellini”: “Sono felice per l’Italia… però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter, ricordatelo”, la risposta del gigante interista. Una risposta secca, da vincente, che conferma come la voglia di vincere, nonostante l’addio di Conte e Hakimi, sia ancora tanta.

Lukaku si unirà al gruppo nerazzurro domenica prossima a Orlando già in ottima forma. Il giocatore anche nelle vacanze post Europeo si è allenato e ora non vede l’ora di cominciare la sua terza stagione in nerazzurro e sfidare la Juve o chiunque altro avversario che proverà a detronizzarlo.

Foto: Twitter Inter