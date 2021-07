Inter, Lukaku non indugia ed è già in ritiro: la foto con Simone Inzaghi

Romelu Lukaku non vuole perdere tempo. L’attaccante belga, arrivato in serata a Milano dopo le vacanze, ha già raggiunto il ritiro dell’Inter, nonostante il suo arrivo concordato fosse per domani. Troppo grande la voglia di conoscere il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e riaggregarsi in gruppo dopo alcune settimane.

Sui social proprio l’Inter ha postato la foto che vede Big Rom insieme a Simone Inzaghi, una foto che ritrae i due protagonisti davvero sorridenti e pronti a lavorare insieme.

📸 | FOTO@RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi ⚫️🔵#InterPreSeason pic.twitter.com/drYaCqzkoy — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 25, 2021

Foto: Twitter Inter