Romelu Lukaku ha terminato pochi istanti fa le visite mediche presso il CONI per conto dell’Inter. L’attaccante belga, ormai ex Manchester United, ha ricevuto l’idoneità sportiva e ora raggiungerà la sede del club nerazzurro per sottoscrivere il contratto di 5 anni. Il classe 1993 presto sarà a disposizione del tecnico Antonio Conte.

Foto: Lukaku Instagram