Inter, Lukaku ha recuperato. Potrebbe rientrare tra i convocati per la Fiorentina

Buone notizie per l’Inter! Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku ha recuperato e si candida a tornare tra i convocati già per la sfida di sabato sera contro la Fiorentina. Adesso toccherà allo staff nerazzurro decidere se portarlo immediatamente in gruppo oppure attendere giovedì. Ma una cosa è certa: si avvicina il rientro di Big Rom…

Foto: Instagram Inter