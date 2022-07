Inter, Lukaku è già a Milano. Domani si presenterà ad Appiano Gentile

Terminate le vacanze in Sardegna per Romelu Lukaku. Tanta la voglia di Inter per Big Rom, talmente tanta che Big Rom ha deciso di rientrare in anticipo a Milano. Il gigante belga è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Linate. Domani prenderà via la sua seconda avventura in nerazzurro. Ad attenderlo ad Appiano ci sarà mister Simone Inzaghi. A poco meno di un anno dalla sua partenza, il gigante belga è pronto a riprendersi l’Inter, e lo fa addirittura in anticipo rispetto a quanto era previsto.

Foto: Screen video Sportitalia