Inter, Luis Henrique è atterrato a Milano

02/06/2025 | 17:30:42

Luis Henrique si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Pochi minuti fa, l’esterno è atterrato all’aeroporto di Malpensa per dare inizio alla sua avventura in nerazzurro. Operazione da 25 milioni bonus compresi. Un colpo che l’Inter ha voluto con forza e che rinforzerà la rosa dei nerazzurri in vista del Mondiale per Club.