Verso Inter-Ludogorets: le probabili scelte di Conte

L’Inter resetta il 2-0 dell’Andata dei Sedicesimi di Europa League con il Ludogorets in quello che sarà un deserto “San Siro”. Antonio Conte non guarda ai due gol già inflitti ai bulgari, ma ha sottolineato alla vigilia quanto questa partita debba “prima di tutto portare alla qualificazione”. Le assenze forzate di questa sera, unite agli impegni ravvicinati vengono visti dal tecnico nerazzurro come un’occasione: “sono partite che ti permettono di fare ulteriori test – ha dichiarato – per capire se, sia da un punto di vista fisico che tattico, alcuni giocatori “in ritardo” come possono essere Sanchez per via dell’infortunio e Eriksen perché arrivato da tre settimane, stanno progredendo”.

Delle indicazioni praticamente sono già arrivate dallo stesso Conte, che certamente dovrà rinunciare agli indisponibili Handanovic, Gagliardini e Sensi ed allo squalificato Lautaro Martinez. A guidare l’attacco, dunque, ci sarà Lukaku, mentre a centrocampo potrebbe rifiatare Brozovic con Borja Valero a dettare i tempi.

Ecco la probabile formazione nerazzurra di Inter-Ludogorets:

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

