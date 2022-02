Inter-Liverpool: nove doppi ex negli ultimi 25 anni

Anfield e il Meazza sono due degli stadi più prestigiosi d’Europa. Sono ben nove, negli ultimi 25 anni, i protagonisti più o meno fortunati ad essere entrati nei due impianti da padroni di casa. Fronte panchine vanno ricordati Roy Hodgson e Rafa Benitez: il primo è stato in Italia in due diversi periodi tra il 1995 e il 1999, sfiorando una Coppa Uefa, e in Inghilterra dall’estate del 2010 al gennaio del 2011; il secondo ha conquistato la Champions di Istanbul con i Reds nel 2005 e il Mondiale per Club con i nerazzurri a fine 2010 prima di essere esonerato. Tra i calciatori il più recente ad aver indossato la maglia dell’Inter è Padelli, vice Handanovic fino alla scorsa stagione e al Liverpool nel 2007, seguito da Moses, in Italia per metà stagione nel primo anno di Conte e nel Merseyside nel 2013. Dalle nostre parti non ha avuto grande fortuna Shaqiri, rimasto a Milano solo nella stagione 2014-15 ma vittorioso in Champions con il Liverpool nel 2019. Era un giovanissimo Coutinho quello arrivato a San Siro nell’estate del 2010: in nerazzurro poco spazio fino alla cessione in Inghilterra con conseguente esplosione. Anche Balotelli ha vestito prima la maglia dell’Inter e poi quella del Liverpool, seppur con esiti differenti: tra i protagonisti della Champions vinta dalla banda Mou nel 2010, autentico flop in Inghilterra. Chiudiamo con Robbie Keane e Paul Ince: il primo non ha lasciato il segno con nessuna delle due maglie (2000 Inter e 2008 Liverpool), il secondo in poco tempo si è conquistato un posto tra i beniamini dei tifosi dei due club (1995-1997 Inter e 1997-1999 Liverpool).

Foto: Liverpool Twitter