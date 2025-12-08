Inter-Liverpool, i convocati di Slot: oltre a Salah assente Chiesa

08/12/2025 | 17:12:06

Il tecnico del Liverpool Arne Slot conferma la rottura con Salah e decide l’esclusione per la partita contro l’Inter di Champions League. L’attaccante egiziano non farà parte dei convocati per la sfida ai nerazzurri, e non sarà della trasferta. Di seguito i convocati di Slot.

LIVERPOOL: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky

Foto: Instagram Chiesa