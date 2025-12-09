Inter-Liverpool 0-0 all’intervallo (ko Calha e Acerbi). Chelsea in vantaggio 1-0 in casa dell’Atalanta

09/12/2025 | 21:53:41

Conclusi i primi tempi delle gare delle italiane in Champions. L’Inter è sullo 0-0 contro il Liverpool, Chelsea avanti a Bergamo.

Al Meazza meglio meglio il Liverpool per una mezz’oretta. Approccio migliore per la compagine di Slot. Inter che perde dopo 1o minuti Calhanoglu per un problema muscolare, entra Zielinski. Liverpool pericoloso al 18′. Sommer para su Jones, al 19′ si ripete su Gravenberch. Alla mezz’ora l’Inter perde anche Acerbi, entra Bisseck. Al 32′ Liverpool in vantaggio con Konate che arriva di testa, ma ci sono le proteste dei nerazzurri per un tocco di mano apparso netto di Ekitike. E così è. Gol annullato dopo 4 minuti. L’Inter reagisce, al 37′ ci prova Bisseck, palla fuori. Al 40′, punizione di Barella, palla che sfiora il palo. In pieno recupero grande chance per Lautaro, gran colpo di testa, si salva Alisson. Finisce senza gol il primo tempo.

A Bergamo, Chelsea avanti 1-0, contro una bella Atalanta. Risultato bugiardo. Al 6′ primo squillo della Dea. Lookman entra in area e mette il pallone in mezzo, la difesa del Chelsea in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo. Al 17′ fuori Bellanova, infortunato, dentro Zappacosta. Al 20′ subito Zappacosta si fa vedere sull’out di destra, palla in mezzo che arriva a Lookman: il nigeriano calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, ma trova l’opposizione di Acheampong. Il Chelsea al primo squillo passa. Al 25′, vantaggio dei Blues. Cross di James per Joao Pedro che batte Carnesecchi! Check in corso del VAR che non vede il fuorigioco e quindi Chelsea avanti a Bergamo.

