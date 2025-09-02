Inter, presentata la lista Champions: le scelte di Chivu
02/09/2025 | 20:18:39
Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha svelato la lista per la Champions League. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro: 1 Yann Sommer, 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan de Vrij, 7 Piotr Zielinski, 8 Petar Sucic, 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 14 Ange-Yoan Bonny, 15 Francesco Acerbi, 16 Davide Frattesi, 17 Andy Diouf, 20 Hakan Calhanoglu, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella, 25 Manuel Akanji, 30 Carlos Augusto, 31 Yann-Aurel Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 95 Alessandro Bastoni.
Foto: X Inter