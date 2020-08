Inter, lezione di calcio! Cinquina allo Shakhtar, è in finale di Europa League

Dopo dieci anni l’Inter torna a giocarsi una finale di coppa internazionale. Cinquina allo Shakhtar con le doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku. Oltre alla doppietta personale, per Lautaro Martinez gioia anche per la prima rete stagionale in Europa League: il “Toro” non aveva ancora segnato in questa stagione nella competizione europea. Lukaku, invece, è a meno uno reti dall’ex nerazzurro Ronaldo “il Fenomeno” nella prima stagione con i nerazzurri. Conte e i suoi volano in finale, in programma venerdì, 21 agosto, nel RheinEnergiestadion di Colonia contro il Siviglia.

Foto: Twitter Inter