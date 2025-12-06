Inter, lezione al Como e primato: 4-0 con Lautaro,Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto
06/12/2025 | 19:57:09
Inter straripante nella gara di alta classifica delle 18 in Serie A. Contro un Como che fallisce un esame importante. Finisce 4-0 al Meazza, in una gara quasi mai messa in discussione. Al 10′ la sblocca Lautaro Martinez su una bella azione in contropiede orchestrata da Luis Henrique. Nella ripresa, il Como prova a reagire, ma l’Inter assalta gli avversari. Arriva il 2-0 con Marcus Thuram che insacca di testa. Il tris all’80’ con Calhanoglu con il marchio di fabbrica, il tiro da fuori. Il poker all’86’ con Carlos Augusto. In classifica, l’Inter si riporta momentaneamente in vetta a 30 punti. Il Como resta a 24.
Foto: sito Inter