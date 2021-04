Inter, l’ex Matteoli: “Squadra vincente come quella di Trapattoni. Barella? Non mi stupisce”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Inter ai tempi di Trapattoni Gianfranco Matteoli ha parlato della squadra di Conte facendo un paragone con la sua che vinse lo scudetto: “Ogni periodo ha i suoi calciatori. Ma due punti di contatto si possono trovare. Il primo è nella figura dell’allenatore. Conte oggi, come Trapattoni con noi, è riuscito a creare un gruppo solido. L’altro punto di contatto? Questa Inter è matura come lo era la mia. Oggi Lukaku e compagni sanno perfettamente come si gestiscono i momenti della partita. Sanno quando accelerare, gestire, stringere i denti. Capitava anche a noi: in un modo o nell’altro vincevamo, gli avversari non sapevano come prenderci. Barella? L’ho visto giocare la prima volta a 7 anni. Lo mettevamo con i più grandi, con quelli della sua età non poteva starci: ci lasciava senza parole. Non mi stupisce per niente quanto sta facendo“.

Foto: Twitter ufficiale Inter