Inter-Leverkusen, Marotta: “Gara importante. In bocca al lupo a Pirlo”

Intervenuto nel prepartita di Inter-Leverkusen, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rivolto un augurio ai microfoni di Sky Sport al suo ex calciatore e nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo: “Lo stimo come uomo e calciatore e gli faccio un grosso in bocca al lupo”.

Sulla partita: “I tedeschi hanno un gioco diverso rispetto al Getafe. Una gara importante e spero che la stella più importante questa sera sia quella della squadra. Abbiamo giocatori importanti sia in campo che in panchina”.

Foto: Sito Ufficiale Inter