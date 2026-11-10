Inter, lesione all’adduttore per Stankovic. Il comunicato della Nazionale serba

10/11/2026 | 18:37:37

L’Inter continua a perdere pezzi. Dopo gli infortuni di Bonny, che non andrà in Nazionale con la Costa d’Avorio e Thuram, che ha lasciato il ritiro della Francia, si è fermato anche Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo ha riportato una lesione all’adduttore. Il comunicato della Serbia: “Aleksandar Stankovic è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale serba a Stara Pazova a causa di un infortunio e non sarà a disposizione per le prossime partite di Nations League contro Germania e Grecia. Il centrocampista dell’Inter ha avvertito lunedì, durante l’allenamento, un dolore nella zona dell’inguine destro. Lo staff medico della Nazionale serba lo ha sottoposto a una visita clinica e ad ulteriori accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione al muscolo adduttore della coscia destra. Auguriamo ad Aleksandar una pronta e completa guarigione e di poter tornare in campo il prima possibile”.

Foto: Instagram Stankovic