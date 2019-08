Inter-Lecce, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo Juventus e Napoli, domani sera toccherà all’Inter esordire in campionato contro il neopromosso Lecce. Una sfida non semplice: i nerazzurri partono con i favori del pronostico e l’entusiasmo regna sovrano, ma di fronte ci sarà una squadra che gioca insieme e quasi a memoria ormai da tempo. Antonio Conte, emotivamente coinvolto (come affermato in conferenza stampa) viste le sue origini salentine, dovrebbe schierare i suoi con Handanovic in porta, D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar nel pacchetto arretrato; Candreva e Asamoah sugli esterni con Vecino, Brozovic e Sensi in mezzo al campo; in attacco il confermatissimo Lautaro Martinez con l’atteso Lukaku, non ancora al meglio e comunque pronto al debutto dal primo minuto. Dall’altro lato Fabio Liverani non snaturerà il proprio impianto di gioco e sarebbe intenzionato a disporsi con il consueto 4-3-1-2 con Vigorito tra i pali, Rispoli, Rossettini, Lucioni e Calderoni nella linea difensiva; Tachtsidis in cabina di regia, Majer alla sua destra e l’interessante talento Petriccione alla sua sinistra; in avanti spazio alla sconfinata fantasia di Falco che agirà alle spalle del tandem Lapadula-La Mantia. Appuntamento a San Siro, ore 20:45. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Falco; Lapadula, La Mantia. Allenatore: Liverani.

Foto: Telegraph