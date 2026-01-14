Inter-Lecce, le curiosità: una sola vittoria per i salentini a Milano

Alle 20:45 il recupero della 16esima giornata di Serie A tra Inter e Lecce.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 21 gli incontri ufficiali tra le due squadre a Milano: 18 vittorie bianconere, 2 pareggi e 1 vittoria giallorossa.

-L’unica vittoria del Lecce in casa dell’Inter è datata 12 novembre 2000.

-L’ultimo gol dei salentini a San Siro contro l’Inter risale al 21 dicembre 2011, segnato da Muriel.

-L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite contro il Lecce in campionato.

