Inter, le condizioni di Dumfries: intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra

16/12/2025 | 17:22:27

L’Inter ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni dell’esterno Denzel Dumfries, il calciatore è stato sottoposto in giornata ad un intervento alla caviglia.

Questo il comunicato del club:

“Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra.

Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Inter