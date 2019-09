Inter-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Uno dei match più allettanti della quinta giornata di Serie A sarà Inter-Lazio. Conte dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto difensivo; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi e Asamoah in mezzo al campo; Lautaro Martinez (in ballottaggio con Sanchez) al fianco di Lukaku. Modulo speculare per Inzaghi con Strakosha in porta, Luiz Felipe, Acerbi e Bastos nel pacchetto arretrato, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic nella zona nevralgica, Correa a supporto di Immobile in avanti. Appuntamento alle 21:00. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Foto: Telegraph