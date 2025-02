Inter-Lazio: i convocati di Baroni

Questa sera, alle ore 21:00, Inter e Lazio scenderanno in campo nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Una gara molto importante per l’andamento della stagione di entrambe le compagini, con i biancocelesti che vorranno cercare di rifarsi dal 6-0 subito in campionato. Qui di seguito i convocati di mister Baroni.

PORTIERI: Furlanetto; Mandas; Provedel;

DIFENSORI: Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Belahyane, Guendouzi, Rovella;

ATTACCANTI: Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

FOTO: Instagram Lazio