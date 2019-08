Inter, lavoro di squadra e di resistenza per Lukaku. Ora su Icardi…

Quelli che criticano sui social e che etichettano a prescindere, dovrebbero aver apprezzato il lavoro che l’Inter ha fatto per Romelu Lukaku. Non è stata una trattativa semplice, è stata alla fine la sintesi di un lavoro di squadra con Marotta e Ausilio in prima fila. L’Inter aveva un accordo da mesi, anche inferiore a livello di ingaggio rispetto a quanto gli aveva proposto la Juve, ma ha dovuto impegnarsi il triplo per centrare l’obiettivo primario. Quelli che criticano e che sanno giudicare soltanto a parole, una minoranza, adesso vedranno tutto a colori. Facile. Ora l’Inter, dopo una prova di resistenza premiata dal raggiungimento del principale obiettivo, potrà dedicarsi al resto. A Dzeko, ma anche alla soluzione della vicenda Icardi che magari vorrà a ogni costo la Juve (non una novità), ma l’ultima parola sarà nerazzurra. E se è vero che fin qui la Juve non ha voluto ragionare su Dybala in contropartita (a proposito: Paulo che fin qui ha rifiutato tutto e tutti), ma è anche vero che ora le carte ce le ha in mano l’Inter. Con un Lukaku in tasca e un Icardi da gestire con rinnovato entusiasmo.

Foto: Inter sito ufficiale