Inter, Lautaro si allena a parte. Buone notizie per Pavard

16/05/2025 | 16:04:21

Altre novità dall’allenamento svolto nella giornata odierna in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda alcuni volti finiti in infermeria nel corso della settimana. Il capitano Lautaro Martinez non è ancora riuscito ad allenarsi con il resto del gruppo. Ma ci sono notizie anche riguardo le condizioni di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan. Tutti e tre si sono allenati parzialmente in gruppo e potrebbero tornare a disposizione contro la Lazio.

Foto: Instagram Lautaro