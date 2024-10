Inter, Lautaro raggiunge Nyers nella classifica dei migliori marcatori stranieri

Con la rete di ieri, che ha sancito la vittoria dell’Inter contro la Roma (non con poche difficoltà), Lautaro Martinez è divenuto il miglior marcatore straniero della storia dei nerazzurri. Primato condiviso, almeno per adesso, con il franco-ungherese Stefano Nyers, che proprio come lui ha gonfiato la rete 133 volte. Record destinato a rimanere tra non molto solo in mano all’argentino, che ha tra l’altro da poco rinnovato il suo contratto fino al 2029.

Foto: Instagram Inter