Inter, Lautaro Martinez torna in gruppo. Contro il Parma ci sarà

29/04/2026 | 17:14:36

Chivu riabbraccia il suo capitano. Lautaro Martinez è tornato a lavorare in gruppo nella giornata odierna, segnale importante per il tecnico in vista del match di domenica sera. L’attaccante argentino è quindi nuovamente a disposizione, anche se non avrà i 90 minuti nelle gambe e sarà lo stesso allenatore a decidere se e come impiegare il centravanti nella partita che potrebbe assegnare il 21esimo scudetto ai nerazzurri.

foto x inter