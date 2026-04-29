Inter, l’annuncio di Lautaro: “Sono guarito, domenica torno”

29/04/2026 | 21:31:10

La gara che può valere lo scudetto, domenica prossima, tra Inter e Parma, vedrà il ritorno del capitano e stella Lautaro Martinez. L’argentino, a Dazn, a margine di una intervista che verrà pubblicata in seguito, ha rilasciato la notizia del suo recupero e la sua presenza domenica contro il Parma.

Queste le sue parole: “Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica. Domenica torno, sono guarito!”.

Foto: X Inter