Inter, l’allenamento odierno in Giappone sotto gli occhi del presidente Zhang

L’Inter Japan Tour prosegue tra una serie di attivazioni che stanno coinvolgendo tutto l’universo nerazzurro sul territorio, amichevoli di prestigio e tanto lavoro sul campo in vista del via ufficiale della stagione 2023/24. Al fianco della squadra, il presidente Steven Zhang presente alla seduta di allenamento ha seguito da vicino l’intera sessione di lavoro sul campo. I nerazzurri saranno nuovamente in campo martedì 1 agosto per la sfida contro il Paris Saint Germain, seconda amichevole dell’Inter Japan Tour in programma al National Stadium di Tokyo.

Foto: twitter Inter