Inter, la vittoria con il Torino può valere una fetta di scudetto: i nerazzurri ora sono a +9 sul Milan

Un gol che potrebbe valere molto di più di tre punti; probabilmente una fetta di scudetto. Parliamo della rete realizzata al minuto 85 di Torino-Inter da Lautaro Martinez, che ha permesso ai nerazzurri di Conte, ieri in tribuna per squalifica, non solo di conquistare l’ottava vittoria consecutiva in campionato ma anche e soprattutto di allungare in maniera significativa sulle inseguitrici. Dopo la sconfitta di ieri sera del Milan, nel posticipo contro il Napoli, i punti di vantaggio sui rossoneri, secondi, sono ben 9 e il distacco minimo sulla prima inseguitrice, anche in caso di vittoria da parte della Juventus nel recupero contro il Napoli (si giocherà il 7 aprile), sarà almeno di sette lunghezze.

Al di là dei punti di vantaggio, l’Inter sembra avere dalla sua la continuità che sta mancando, in questa fase di stagione, a Juventus e Milan che, comunque a differenza dei nerazzurri, hanno dovuto far conto anche con gli impegni europei. Aspetto che potrebbe anche risultare decisivo nella corsa scudetto, soprattutto tenendo conto di quanto, di solito, riesca a essere determinante Conte quando può lavorare su un solo obiettivo. Insomma, l’Inter, dopo l’allungo di ieri, è ancor di più padrona del proprio destino; anche se, ovviamente, Juventus e Milan proveranno ancora dire la loro.

Foto: twitter Inter