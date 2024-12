Inter, la squadra in partenza per la Supercoppa Italiana

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus grazie ai gol di Bastoni, Lautaro e il rigore di Calhanoglu, l’Inter sta partendo per Riyadh, direzione Arabia Saudita, in vista della Supercoppa Italiana. I nerazzurri affronteranno l’Atalanta di Gasperini nella serata di giovedì e in caso di vittoria affronteranno la squadra vincente tra Milan e Juventus.

Foto: X Inter