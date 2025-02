Inter, la Procura Federale cerca l’audio della presunta bestemmia di Lautaro dopo la gara contro la Juve

Il caso Lautaro Martinez per le presunte bestemmie post Juve-Inter resta aperto. La Procura Federale, sta ancora indagando: ha già ottenuto un video con il labiale di Lautaro e cerca l’audio incriminato che potrebbe portare a una squalifica di almeno un turno, come previsto dall’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo la Procura, l’audio c’è e si tratta solo di trovarlo e metterlo a disposizione della Procura.

Nonostante le verifiche in corso, in casa Inter si respira serenità. Lautaro ha negato con fermezza ogni accusa, ribadendo alla società di non aver pronunciato alcuna espressione blasfema. La sua posizione è chiara, tanto da averla difesa pubblicamente con parole decise. Dopo il gol decisivo contro il Genoa, il capitano nerazzurro ha sfogato la sua frustrazione.

L’Inter attende l’esito dell’indagine con fiducia, ma il verdetto della Procura potrebbe non arrivare in tempi brevi e certamente Lautaro non salterà la sfida contro il Napoli.

Foto: sito Inter