Inter, la festa scudetto si avvicina: contro il Parma basta il pareggio
02/05/2026 | 20:15:17
Dopo il pareggio del Napoli, all’Inter basta un punto per far scattare la festa scudetto. I festeggiamenti in casa Inter possono arrivare già domani sera. I nerazzurri possono aritmeticamente vincere lo scudetto contro il Parma a San Siro, nella serata di domenica 3 maggio, non servirà neanche vincere alla squadra di Chivu. Basta un punto per laurearsi campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia.
foto x inter