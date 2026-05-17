Inter, la festa scudetto arriva con un pareggio: è 1-1 contro il Verona

17/05/2026 | 17:01:30

L’Inter fa il suo, il minimo salariale, si può dire. Finisce 1-1 contro il Verona nell’ultima a San Siro in un clima già di vacanza. Una gara giocata a ritmi blandi, con l’Inter e il Verona che hanno onorato l’impegno.

Al 47′ Bonny colpisce di testa su corner, con deviazione decisiva di Edmundsson per far finire il pallone alle spalle di Montipò. Inter in vantaggio 1-0 sul Verona.

I nerazzurri nella ripresa, azione clamorosa di Sucic, Edmundsson salva sulla linea. Nel finale, clamorosa doccia fredda per gli 80mila del Meazza. Bowie trova il gol dell’1-1. Da lancio lungo delle retrovie, Bowie resiste al ritorno di Carlos Augusto e infila Di Gennaro con un rasoterra chirurgico.

Foto: sito Inter