Inter, la fascia pesa. Indossarla significa “appartenenza”. Altrimenti…

La fascia di capitano è tutto, la fascia pesa. All’Inter e in qualsiasi altro club. Indossarla significa appartenenza, rispetto, leadership ma anche atteggiamenti che non vadano a scontrarsi con l’abc delle regole. La decisione dell’Inter di toglierla a Mauro Icardi per consegnarla a Samir Handanovic ci sembra corretta, giusta, inevitabile. E se vogliamo anche tardiva, semplicemente perché gli atteggiamenti di Maurito e le esternazioni della moglie-agente Wanda Nara erano andate in controtendenza con i suddetti, indispensabili, requisiti. Qui non si tratta di rinnovare un contratto e/o di togliere una clausola da 110 milioni di nuovo valida – fino a prova contraria – dalla prossima estate. Qui si tratta di amare l’Inter (e varrebbe per qualsiasi altro club) a prescindere dalle situazioni personali, dagli egoismi, eventuali e varie. Qui si tratta di avere comportamenti congrui e sempre in linea: rispettare la fascia significa rispettare il gruppo, con i fatti e con gli atteggiamenti. E non a chiacchiere.

Foto: Twitter ufficiale Inter