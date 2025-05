Inter, la Curva Nord domani andrà a sostenere la squadra: “Appuntamento ad Appiano alle 18”

28/05/2025 | 18:16:35

La Curva Nord dell’Inter ha pubblicato un comunicato ufficiale, che riassume lo stato d’animo di tutti i sostenitori della squadra di Simone Inzaghi e che rende note le decisioni prese.

Di seguito il contenuto integrale: “A pochi giorni dalla finale di Champions League ci ritroviamo tutti ad Appiano Gentile per sostenere la squadra prima della partenza verso Monaco. Sarà l’ultima occasione per stare vicini ai ragazzi prima di una delle partite più importanti della nostra storia. Vogliamo che partano con negli occhi e nel cuore l’immagine di un popolo unito, pronto a combattere con loro, anche da lontano. Perché questa finale è anche e soprattutto la nostra. E lo sarebbe stata ancora di più se la società non ci avesse voltato le spalle, privandoci della possibilità di essere sugli spalti, a fare ciò che sappiamo fare meglio: sostenere l’Inter. Hanno scelto il silenzio e la distanza, ma noi risponderemo con il calore e la presenza. L’appuntamento è alle ore 18.00 fuori dai cancelli del centro sportivo”.

Foto: sito Inter