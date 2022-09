Inter, la crisi non spegne l’entusiasmo. San Siro già sold-out per la Roma e il Barcellona

Nonostante il momento di crisi, i tifosi dell’Inter non faranno mancare il proprio apporto nelle prossime partite alla ripresa del campionato di Serie A. Inter-Roma e Inter-Barcellona sono già sold-out. Per la sfida contro la Salernitana, in programma il prossimo 16 ottobre, è stata superata 60 mila presenti.

