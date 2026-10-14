Inter, la Champions è indigesta: 7 sconfitte nelle ultime 8

14/10/2026 | 11:58:59

Continua il momento no dell’Inter in Champions League. Il brutto capitombolo interno contro il Brugge ha acceso più di qualche campanello d’allarme in casa nerazzurra. I 6 gol incassati in appena due partite in Europa testimoniano una mancanza di equilibrio e una fase difensiva da registrare, ma in scia con i precedenti risultati nella massima competizione europea. Infatti, nelle ultime 8 sfide di Champions, la squadra di Chivu ha perso sette volte, contro Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Bodo Glimt andata e ritorno, Real Madrid e Club Brugge, subendo 17 reti. L’unica vittoria è stata al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund.

Foto: X Inter