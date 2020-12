L’Inter riabbraccia Alexsandar Kolarov: l’esterno è risultato negativo al tampone per il Covid. Il difensore dell’Inter potrà tornare così a disposizione di Conte. Probabilmente non da domani, visto che deve ancora svolgere le visite mediche, ma con ogni probabilità sarà a disposizione per la gara di Champions League con lo Shakhtar.

Foto: Sito Inter