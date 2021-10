Inter-Juventus sarà anche la sfida tra Inzaghi e Allegri: il confronto e i precedenti

Questa sera si disputerà a San Siro il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Una partita importante per la classifica di entrambe in quanto i bianconeri, in caso di successo, potrebbero agganciare i nerazzurri in classifica. Sarà di un’idea diversa chiaramente Inzaghi che però con Allegri ha perso sette dei nove incontri totali. Le uniche due vittorie del tecnico piacentino si riferiscono alla vittoria della Supercoppa italiana e al successo nel 2017 all’Allianz Stadium con doppietta di Immobile. Sarà quindi uno scontro in cui anche l’allenatore interista vorrà prendersi una personale rivincita su Max, accendendo di fatto una partita che regalerà sicuramente grandi emozioni.

FOTO: Twitter Juve