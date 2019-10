Inter-Juventus, monta l’attesa: San Siro tutto esaurito, è nuovo record di incassi in Serie A

Il big match della settima giornata sarà senza ombra di dubbio quello che domenica sera metterà di fronte Inter e Juventus, due delle candidate più accreditate per la vittoria finale, nel meraviglioso palcoscenico di San Siro. A confermarlo sono in ogni caso sono anche i numeri pubblicati in una nota ufficiale dall’Inter sul proprio sito: questo derby d’Italia sarà la partita di Serie A con il più alto incasso di sempre. Questo il comunicato nerazzurro: “I ragazzi di Antonio Conte sono pronti ad essere abbracciati dall’urlo di un San Siro gremito in ogni posto, in una partita carica di emozioni e attesa. Il 236° Derby d’Italia che andrà in scena domenica sera alle 20:45 registrerà il tutto esaurito, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo. Saranno infatti oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con più di 500 Club presenti e oltre il 20% di biglietti acquistati dall’estero. Oltre 40 broadcasters trasmetteranno il match in più di 200 paesi. Un flusso di vendite continuo iniziato sin da fine agosto e che si concluderà in queste ore, quando anche gli ultimi posti residui saranno terminati. Sold out anche i posti VIP firmati IN – Inter Hospitality, che per la prima volta nella storia del Club presentano tutti gli SkyBox già venduti ad aziende in abbonamento stagionale. Sarà così di 6,5 milioni di euro lordi l’incasso partita (quota abbonamenti, biglietti singoli e servizi di ospitalità), nuovo massimo storico per il campionato di Serie A“.

Foto: persianfootball.com