Inter-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

Ancora poche ore e poi domani sera andrà in scena l’attesissimo derby d’Italia. Conte, dopo l’ottima prova del Camp Nou, dovrebbe confermare l’ormai consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali, Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto difensivo; D’Ambrosio (favorito su Candreva), Barella, Brozovic, Sensi e Asamoah a centrocampo; in attacco la coppia composta da Lautaro Martinez e il recuperato Lukaku. Sarri, reduce dal successo col Bayer Leverkusen, sarebbe propenso a rispondere ancora col 4-3-1-2 con Szczseny in porta, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro nella linea difensiva; Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi ai lati del bosniaco; Ramsey alle spalle del tandem Higuain-Cristiano Ronaldo. Appuntamento a San Siro, ore 20:45. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.