Inter-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’Inter arriva all’andata delle semifinali dopo aver superato la Fiorentina e il Milan nel Derby ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero. Conte contro il Benevento ha concesso minuti di riposo a Brozovic, De Vrij e Vidal. Straordinari per Barella, sostituito nella ripresa insieme a Skriniar e Bastoni. Probabile che il tecnico nerazzurro punti su quello che oramai è considerato il blocco titolare, salvo gli squalificati Lukaku e Hakimi. Cammino più agevole invece per la Juventus, costretta ai supplementari contro il Genoa ma che poi ha travolto la SPAL per 4-0 ai quarti di finale con una formazione ampiamente rimaneggiata. Nessuna speranza di vedere in campo Dybala. Possibile tandem offensivo CR7-Kulusevski con l’appoggio di Chiesa. Niente da fare invece per Ramsey.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young, Lautaro, Sanchez

Juventus (4-4-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo