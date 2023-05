Inter, Istanbul sarà la sesta finale di Champions League. I precedenti

Tredici anni dopo Madrid, l’Inter torna in finale di Champions League. I nerazzurri approdano così per la sesta volta in finale nella loro storia con tre vittorie (la prima sul Real Madrid, potenziale sfidante). Ecco i precedenti:

Coppa Campioni 1963/64: Inter – Real Madrid 3-1

Coppa Campioni 1964/65: Inter – Benfica 1-0

Coppa Campioni 1966/67: Celtic – Inter 2-1

Coppa Campioni 1971/72: Ajax – Inter 2-0

Champions League 2009/10: Inter – Bayern Monaco 2-0

Foto: Instagram Inter