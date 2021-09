Inter, Inzaghi sorride: Sanchez parzialmente in gruppo

Simone Inzaghi potrà finalmente contare su un uomo in più nel reparto offensivo. Migliorano le condizioni fisiche dell’attaccante cileno Alexis Sanchez che nell’allenamento odierno ha svolto degli esercizi con il resto della squadra. Il calciatore non è stato convocato dalla Nazionale cilena a causa di un problema al polpaccio che gli ha fatto saltare anche l’inizio di stagione con l’Inter. Il cileno prosegue il suo lavoro e potrebbe tornare nell’elenco dei convocati in vista della prossima gara di campionato contro la Sampdoria.

Foto: Instagram Sanchez