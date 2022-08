Inter, Inzaghi: “Serve un centrale al posto di Ranocchia. Abbiamo solo De Vrij e un ragazzo della Primavera”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria ottenuta all’ultimo secondo contro il Lecce, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la necessità dei nerazzurri di intervenire sul mercato per sostituire Andrea Ranocchia: “La società sa le caratteristiche che voglio e ci sta lavorando. Non mi va di scherzare su questo argomento, noi lottiamo per vincere: vedo che le altre squadre acquistano tutti i giorni mentre dell’Inter si parla solo delle vendite. Di mercato se n’è parlato tanto, la squadra è questa: ci manca un centrale al posto di Ranocchia e la società sta provvedendo a prenderlo. Ora abbiamo solo De Vrij e un ragazzo della Primavera”

Foto: Sito ufficiale Inter