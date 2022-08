Inter, Inzaghi: “Questa squadra non può soffrire così tanto e vincere all’ultimo minuto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Lecce e Inter, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi: “Abbiamo messo tantissimo cuore in campo perché abbiamo vinto al 94′, ma dobbiamo analizzare la gara. Abbiamo fatto un’ottima mezzora poi ci siamo innervositi perdendo le misure e subendo il gol del pari. Potevamo segnare il raddoppio prima, ma una squadra come questa non può soffrire così tanto e non si può arrivare all’ultimo per vincere. Domani faremo l’analisi della gara in vista dello Spezia, una squadra come la nostra deve capire perché è successo quello che è successo oggi. Non pensavo che la squadra fosse in una condizione migliore, alcuni giocatori stanno rimettendosi in pari coi compagni, i cinque cambi ci hanno permesso di vincere. Ho la fortuna di avere attaccanti che possono giocare assieme come Dzeko e Lukaku che ci permettono di giocare per vie dirette, soprattutto su un campo che nel finale non era messo benissimo, con i mediani che si inserivano alle loro spalle. È un’opzione che si potrà vedere anche in futuro. Senza l’ammonizione Brozovic sarebbe rimasto in campo di più, secondo me c’è stato un errore sull’azione dell’1-1, ma aveva fatto un’ottima gara anche se non era al meglio e ha stretto i denti. Se fossi rimasto con quel assetto avrei inserito Asllani, ma ho preferito giocare in un altro modo. Lukaku? Sono contento, si sta impegnando tantissimo, è tornato e ha una grandissima voglia e disponibilità. Può migliorare come condizione come tutti, ma lavora come tutti. È un trascinatore e ci farà tanti gol da qui alla fine”.

Foto: Instagram Inzaghi